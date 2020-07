Aktien Schweiz Vorbörse: Ruhiger Handelsstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag wenig verändert erwartet. Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Die beiden Länder haben gegenseitig je ein Konsulat geschlossen. Zudem nehmen die Infektionszahlen mit dem Corona-Virus weltweit weiter zu, was die Angst vor einer zweiten Infektionswelle steigen lässt. Die Anleger sind daher sehr verunsichert, was auch am dem rekordhohen Goldkurs abgelesen werden kann.