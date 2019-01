Aktien Schweiz Vorbörse: Schwacher Jahresauftakt nach Apple-Warnung erwartet

Dem Schweizer Aktienmarkt droht am Donnerstag ein schwacher Start in das neue Handelsjahr 2019. Auslöser ist eine Umsatzwarnung des iPhone-Herstellers Apple vom Mittwochabend. Dies habe bereits die Börsen in Asien belastet. Für die Wall Street zeichnet sich aktuell laut Futures ein erneut schwacher Start ab, nachdem sie am Mittwoch bereits sehr volatil war.