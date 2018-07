Aktien Schweiz Vorbörse: Schwacher Start in die neue Woche erwartet

US-Präsident Trump gibt weiter den Takt an: Über das Wochenende richtete er in einem TV-Interview die Angriffe auf die europäische Autoindustrie. Die US-Hersteller hätten es viel schwerer, ihre Produkte in Europa zu verkaufen, als die Europäer in den USA, kritisierte Trump. Zudem befürchten Händler, dass die schwächer als erwartet ausgefallenen Industriedaten in China auf die US-Strafzölle zurückzuführen sind. In der deutschen Regierung verschärft sich derweil im Asylstreit der Ton zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer droht mit dem Rücktritt, sollten seine Vorschläge bei Kanzlerin Angela Merkel kein Gehör finden.

Nach dem Auf und Ab im Leitindex von letzter Woche, zeichnet sich zu Wochenbeginn ein Kursrückgang ab. Bei Julius Bär wird der SMI gegen 8.15 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 8'587,66 Punkten erwartet. Die Marktunsicherheit zeigt sich auch anhand des Volatilitätsindex VSMI, der nach wie vor über 15 Punkten auf ziemlich hohem Niveau liegt.

Bei den Blue Chips stehen die meisten Aktien unter Druck. Klar schwächer präsentiert sich im vorbörslichen Geschäft der Bankensektor. UBS und Credit Suisse büssen ohne News um je 1,1 Prozent ein. Aber auch Zykliker wie ABB oder Adecco (je -0,8%) zählen zu den grössten Verlierern.

Auf der Gegenseite geben die Schwergewichte Nestlé und Roche mit einem Plus von je 0,5 Prozent dem SMI Halt. Bei Nestlé hat der aktivistische Investor Third Point um Dan Loeb den strategischen Kurs des Nahrungsmittelkonzerns als "konfus" kritisiert und die Aufteilung in die drei Sparten "Beverages", "Nutrition" und "Grocery" vorgeschlagen. Roche dürften derweil von positiven Studiendaten zum Immuntherapeutikum Tecentriq und von einer Zulassungsempfehlung in der EU für das Mittel Actemra profitieren.

Auch die Aktien von Swiss Re (+0,9%) legen gegen den Trend zu. Sie werden von Goldman Sachs neu als "kaufenswert" empfohlen.

mk/tp

(AWP)