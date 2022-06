Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer erwartet - Anleger warten auf EZB

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag an den Negativtrend vom Vortag anknüpfen und schwächer tendieren. Negative Vorgaben aus den USA und die am frühen Nachmittag bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) würden die Anleger kaum zu Käufen veranlassen, heisst es am Markt. Nach wie vor schwanke die Stimmung zwischen Optimismus und Pessimismus hinsichtlich Inflation, Konjunktur und Folgen der von den Notenbanken erwarteten Straffung der Geldpolitik. Damit sei im Verlauf eher mit abbröckelnden Kursen zu rechnen, sagt ein Händler.