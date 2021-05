Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer erwartet - Inflationssorgen dürften belasten

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Dienstag abwärts gehen. Zunehmende Inflationssorgen und steigende politische Spannungen im Nahen Osten dürften laut Händlern auf die Kurse drücken. Am Vortag hatten steigende Rohstoffpreise die US-Inflationserwartungen auf den höchsten Stand seit zehn Jahren getrieben und damit an der Technologiebörse Nasdaq deutliche Verluste ausgelöst. Ausserdem zog die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 1,6 Prozent von 1,46 Prozent noch am Freitag an. Händler befürchten, dass die Inflation das Wachstum in der grössten Volkswirtschaft der Welt zum Erliegen bringen könnte.