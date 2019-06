Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer erwartet - Sorge um Zollstreit frischt auf

Nach dem Rekordlauf am Vortag wird die Schweizer Börse am Mittwoch schwächer gesehen. Negative Vorgaben aus Fernost und aus den USA, wo die Kursgewinne am Vortag nach einem festen Start zum Schluss wieder abgeschmolzen sind, dürften die Anleger vorsichtig stimmen, sagen Händler. Nach der einstweiligen Einigung zwischen den USA und Mexiko im Zollstreit sei der Optimismus wieder etwas geschwunden, auch weil US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt mit China erneut gedroht habe, heisst es am Markt.