Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer erwartet - US-Inflationsdaten im Fokus

Mit den derzeit abnehmenden Sorgen um den Welthandel dürfte sich der Fokus der Investoren stärker auf makroökonomische Daten richten, meint ein Kommentator. Aus den USA stehen am Nachmittag Angaben zur Entwicklung der Konsumentenpreise im Fokus, am Abend veröffentlicht dann die US-Notenbank Fed das Protokoll zu ihrer Sitzung vom März. Ökonomen gehen von einer gestiegenen US-Inflation aus. Das könnte "Gegnern weiterer Zinserhöhungen ihr Hauptargument nehmen", so ein Marktanalyst.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.25 Uhr 0,22 Prozent tiefer bei 8'736,32 Punkten. Dabei stehen fast alle vorbörslich gehandelten Blue Chips leicht im Minus.

Die Grossbankenwerte UBS und CS (je -0,3%) geben etwas überdurchschnittlich nach. Die UBS hat in dem seit Jahren schwelenden Millionen-Streit mit den Leipziger Wasserwerken eine weitere Niederlage einstecken müssen: Das höchste britische Gericht wies am Dienstag einen Antrag der UBS ab, in dem Fall nochmals eine Berufung zuzulassen. Die Bank verlangt von den Wasserwerken eine Haftung über rund 350 Millionen Euro für geplatzte Kreditversicherungs-Deals aus den Jahren 2006 und 2007.

Schwächer notieren vorbörslich auch die Zykliker ABB sowie Richemont und Swatch (alle -0,3%), die am Vortag noch zu den klaren Gewinnern gehört hatten. Der Chemiekonzern Clariant (-0,4%) teilte mit, mit seiner China-Strategie gute Fortschritte zu machen und im asiatischen Land stark gewachsen zu sein.

Gegen den Trend leicht im Plus notieren die Titel des Zementkonzerns LafargeHolcim (+0,1%). Unterstützung kommt vom Morgan Stanley-Aktienresearch, das die Abdeckung für die Zement-Titel mit "Overweight" aufnimmt. Die derzeitige Skepsis am Markt biete Raum für positive Ergebnisüberraschungen.

Bei den defensiven Schwergewichten zeigen sich die am Vortag noch festen Novartis ebenso wie Roche und auch Nestlé (alle -0,2%) mit dem Gesamtmarkt schwächer. Novartis hat am Morgen die US-Zulassung für sein Medikament Afinitor Disperz (Everolimus) zur Behandlung der Erbkrankheit tuberöse Sklerose erhalten, was laut Analysten den Aktienkurs aber kaum beeinflussen dürfte.

Barry Callebaut ziehen vorbörslich (+1,6%) deutlich an. Der Schokoladenkonzern hat für das erste Halbjahr seines Geschäftsjahres 2017/18 bei klar gestiegenen Volumen die Gewinnzahlen verbessert und die Schätzungen der Analysten dabei übertroffen. Zudem zeigen sich die Verantwortlichen zuversichtlich, die mehrjährigen Prognosen einhalten zu können.

Am breiten Markt hat zudem das Biotechunternehmen Molecular Partners (kein Kurs) eine Zusammenarbeit in einer Studie zu einem Krebsmittel mit dem Pharmakonzern AstraZeneca angekündigt.

tp/rw

(AWP)