Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer erwartet - Zinsängste belasten

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag aufgrund vorbörslicher Indikationen schwächer erwartet. Die Zinsängste seien zurück, sagte ein Händler und verweist auf die negativen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien, wo die Börsen ebenfalls Verluste erlitten. Ausgelöst wurden die Abgaben von den wieder anziehenden Renditen am US-Obligationenmarkt und von überraschend schwachen Daten vom US-Arbeitsmarkt. Dabei weiteten die US-Börsen die Verluste nach Börsenschluss in Europa noch aus.