Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer gesehen - Ergebnisse im Fokus

Die Schweizer Börse wird am Dienstag aufgrund vorbörslicher Indikationen schwächer erwartet. Die Rekordjagd dürfte eine Pause einlegen, sagt ein Händler. Zudem könnten die Anleger wegen der Angst vor einer Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit in China eine vorsichtigere Gangart einschalten und Gewinne mitnehmen. "Die Krankheit erinnert stark an die Ausbreitung von SARS im Jahr 2003 und die ganze Nervosität, die damals damit einhergegangen ist. Die wirtschaftlichen Folgen waren alles andere als zu vernachlässigen", so ein Händler.