Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer gesehen - Vorsicht vor Notenbank-Treffen

Dabei dürfte einem Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi im portugiesischen Sintra grosse Aufmerksamkeit zukommen. Draghi wird am Vormittag die Eröffnungsrede auf einer EZB-Konferenz halten und am Nachmittag an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Draghi hatte die Konferenz in der Vergangenheit mehrfach für wegweisende Ankündigungen genutzt. In den USA beginnt die zweitägige Zinssitzung der amerikanischen Notenbank Fed. Resultate werden für Mittwochabend erwartet. Die Erwartungen sind hoch: Wegen der schwächeren Weltkonjunktur und politischer Risiken wird an den Finanzmärkten auf mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr spekuliert. Zudem veröffentlichen die Bank von Japan und die Bank von England am Donnerstag ihre Zinsentscheidungen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.10 Uhr 0,23 Prozent tiefer bei 9'829,04 Punkten. Für sämtliche 20 SMI-Titel werden niedrigere Kurse gestellt. Am Vortag hat der Leitindex um 0,04 Prozent höher geschlossen.

Die Einbussen bei SMI-Werten belaufen sich auf bis zu 0,5 Prozent bei dem Elektrotechnikkonzern ABB. Dahinter folgen der Personalvermittler Adecco (-0,3%), die Grossbank UBS (-0,3%) und der Aromen- und Dufthersteller Givaudan (-0,3%). Am besten schlagen sich der Inspektionskonzern SGS (-0,2%) und der Lebensversicherer Swiss Life (-0,2%).

Eine positive Produktmeldung verpufft bei Roche (-0,2%) zunächst. Japan hat die personalisierte Medizin Rozlytrek des Pharmakonzern als erstes Land zugelassen.

Festere Kurse werden bei den Aktien von Wisekey erwartet. Das Cybersicherheits-Unternehmen will eigene Aktien im Umfang bis maximal 10 Prozent des Aktienkapitals zurückkaufen.

