Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächere Kurse vor US-Zinsentscheid erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte Zurückhaltung vorherrschen, und die Kurse dürften eher nachgeben. Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend seien keine grösseren Aktivitäten zu erwarten, heisst es am Markt. Zudem seien die Vorgaben aus den USA, wo die Aktienkurse in der letzten Handelsstunde nachgegeben hatten, und aus Japan negativ.