Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächerer Start erwartet nach Erholung des Vortags

Am Freitag endet die Frist für die Umsetzung der US-Zölle auf chinesische Produkte. China droht mit Gegenmassnahmen. Da aufgrund des heutigen Feiertags in den USA (Unabhängigkeitstag) die Pforten an der Wall Street geschlossen bleiben, fällt zudem eine wichtige Orientierungshilfe für die Investoren weg. Auch in Asien tauchten die Börsen in die Verlustzone.

Bei Julius Bär wird der SMI gegen 8.15 Uhr um 0,20 Prozent tiefer bei 8'608,37 Punkten berechnet.

Dabei notieren bei den Blue Chips alle Aktien unter Druck mit Ausnahme von Vifor Pharma. Die Credit Suisse hat das Rating für den Titel auf "Outperform" von "Neutral" hochgestuft und das Kursziel deutlich erhöht. Die Vifor-Aktien werden um 1,6 Prozent höher erwartet.

So stehen etwa die Zykliker ABB und Adecco ebenso wie die Grossbanken UBS und Credit Suisse je 0,3 Prozent tiefer, während Julius Bär um 0,2 Prozent nachgeben.

In ähnlichem Rahmen geben auch die Versicherer nach oder die defensiven Werte Nestlé, Roche und Novartis. Am Vortag hatten die drei Schwergewichte noch für den grössten Auftrieb an der Schweizer Börse gesorgt.

Auch Kühne+Nagel (-0,2%) büssen an Terrain ein, eine Erhöhung des Kursziels durch Goldman Sachs bringt vorerst keinen Auftrieb.

Im breiten Markt stehen Straumann etwas im Fokus. Zum einen übernimmt der Zahnimplantathersteller die spanische Createch Medical vollständig, an der die Gesellschaft bisher 30 Prozent hielt. Zum anderen baut Straumann die bisherige Partnerschaft mit der deutschen Botiss Medical durch den Erwerb von 30 Prozent aus.

Die stärksten Verlierer sind AMS (-0,8%). Der Halbleiterhersteller hat den Vertrag von CEO Alexander Everke bis 2021 verlängert.

jb/cf

(AWP)