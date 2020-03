Aktien Schweiz Vorbörse: Sehr schwacher Wochenschluss zeichnet sich ab

Das alles dominierende Thema bleibt die nicht nachlassende Coronavirus-Krise. Die Epidemie breitet sich weiter aus, ausserhalb Chinas mittlerweile schneller als in China selbst. Gleichzeitig berichten immer mehr Unternehmen von Einbussen. Die mittlerweile getroffenen Massnahmen zur Eindämmung der Folgen wie Zinssenkungen und Ausgabenprogramme kommen gegen diese Meldungslage nicht an. Es sehe so aus, als agierten Händler umso nervöser, je mehr Geld zur Bekämpfung der Krise bereitgestellt werde, sagte ein Marktstratege.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI sackt um 08.20 Uhr um 1,83 Prozent auf 9'958,37 Punkte ab. Die 20 SMI-Titel notieren mit Abschlägen im Bereich von 1,2 bis 2,6 Prozent.

Die Flucht in sichere Häfen wie Gold und Schweizer Franken hält derweil unvermindert an.

Bankaktien werden erneut zur Kasse gelassen: Credit Suisse verlieren 2,4 Prozent und UBS 2,6 Prozent. Als Grund gelten die seit der Zinssenkung in den USA weiter sinkenden Renditen. Tiefe Renditen bedeuten auch tiefere Einnahmen für die Finanzinstitute.

Besser halten sich die Versicherer Swiss Life (-1,2%) und Swiss Re (-1,4%) sowie verschiedene defensive Werte wie Swisscom (-1,3%). Zyklische Papiere wie ABB (-2,6%), Adecco (-2,5%) und Swatch (-2,0%) werden hingegen verkauft.

Dass der Ausverkauf auf der ganzen Breite erfolgt, lässt sich auch an den Abgaben der Schwergewichte ablesen. Nestlé büssen 1,5, Novartis 1,9 und Roche 1,6 Prozent ein.

Im breiten Markt halten sich SFS nach Zahlen mit einem Abschlag von 0,5 Prozent vergleichsweise gut. Daneben dürften auch Landis + Gyr (-2,0%) einen Blick wert sein. Der Energiemanagement-Lösungen hat eher überraschend einen Wechsel an der Konzernspitze gemeldet.

ra/tt

(AWP)