Aktien Schweiz Vorbörse: Seitwärts erwartet

Die am Vortag abgeblasene Rekordjagd auf neue SMI-Höchststände wird am Dienstag im frühen Handel kaum wieder aufgenommen. Laut den vorbörslichen Indikationen wird der Leitindex nämlich praktisch unverändert erwartet. Ein Grund dafür sind verhaltene Vorgaben aus den USA, nachdem an der Wall Street am Montagabend kaum mehr Bewegung auszumachen war.