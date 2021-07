Aktien Schweiz Vorbörse: Seitwärtstendenz scheint noch ungebrochen

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Dienstag gemäss den vorbörslichen Notierungen eine leicht negative Eröffnung ab. Wie in den Tagen zuvor, dürfte sich das Geschehen aber in ruhigen Fahrwassern abspielen. Wegen des Nationalfeiertages am Wochenende waren die Börsen in den USA geschlossen, womit Impulse von dieser Seite fehlen. Im Vorfeld der Berichtssaison zum ersten Semester sind nach wie vor auch Unternehmensnews Mangelware.