Aktien Schweiz Vorbörse: Sentiment bleibt negativ

Donald Trump will nach eigenen Angaben Hinweise darauf haben, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. Er meinte in diesem Zusammenhang ein "hohes Mass an Zuversicht" zu haben, wie der US-Präsident entsprechende Fragen von Medien bestätigte. Die wieder verschärfte Rhetorik des Präsidenten habe die Sorgen hinsichtlich eines erneuten Aufbrechens des Handelsstreits genährt, heisst es dazu im Handel. Ausserdem wurde China in einem westlichen Geheimdienstpapier scharf für den Umgang mit der Coronakrise kritisiert.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI büsst gegen 8.15 Uhr 2,55 Prozent auf 9'384,28 Punkte ein.

Die grössten Einbussen verzeichnen - wie oft, wenn die Stimmung ins Negative kippt - die Grossbanken, von denen UBS (-4,5%) vorbörslich noch etwas stärker unter die Räder geraten als CS (-4,0%). Für die Aktien der UBS hat Berenberg das Rating auf "Hold" von "Buy" zurückgenommen.

Zu ähnlich deutlichen Abgaben kommt es bei konjunktursensitiven Papieren wie ABB (-4,0%), Adecco (-3,9%), Richemont und Swatch (je -3,6%).

Geberit gehören mit einem Minus von 2,2 Prozent noch zu den stabileren Aktien. Die Aktien wurden von der Credit Suisse auf "Neutral" von "Underperform" aufgestuft, dies im Anschluss an die am Donnerstag vorgelegten unerwartet starken Quartalszahlen.

Mit einem Minus von 1,0 Prozent liegen die Genussscheine von Roche an der Tabellenspitze. Nachdem der Konzern bereits vor zwei Wochen angekündigt hatte, an einem neuen Corona-Test zu arbeiten, wurde dieser nun in der Nacht auf Sonntag von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen.

cf/ys

(AWP)