Aktien Schweiz Vorbörse: SMI am Hexensabbat volatil erwartet

Vor allem an den Bond-Märkten war diese Furcht zuletzt wieder deutlicher zu spüren. In den USA zogen die Renditen auf der geldpolitisch sensiblen zweijährigen Staatsanleihen zeitweise auf den höchsten Stand seit 2007 an. Zudem steht an diesem Freitag der grosse Verfallstag an, der "Hexensabbat". Dabei verfallen Futures und Optionen auf Indizes wie auch Optionen auf einzelne Aktien. Die Aktienkurse zeigen sich dabei oft volatiler als gewöhnlich, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 10'697,00 Punkten. Er bewegt sich damit aktuell auf ein Wochenminus von annähernd 2 Prozent zu. Die Abschläge der Blue Chips liegen zwischen 0,3 Prozent (SGS) und 0,7 Prozent (ABB).

Neben ABB geben vorbörslich auch die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-0,7%) und CS (-0,6%) überdurchschnittlich nach.

Für die Anteilsscheine von Holcim (-0,6%) zeichnet sich aktuell ebenfalls eine schwächere Eröffnung ab. Der weltgrösste Baustoffkonzern hat den Verkauf seines Geschäfts in Indien abgeschlossen und erhielt dafür einen Barerlös von 6,4 Milliarden Dollar.

In den hinteren Reihen stechen Landis+Gyr mit einem vorbörslichen Plus von 1,6 Prozent hervor. Am Vorabend hatte Baader Helvea die Abdeckung der Titel mit einer Kaufempfehlung aufgenommen.

hr/ra

(AWP)