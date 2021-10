Aktien Schweiz Vorbörse: SMI am Verfalltag fester erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss dank positiver Vorgaben aus den USA und Asien fester erwartet. Gemäss vorbörslichen Indikationen dürfte der Leitindex SMI dabei die Schwelle von 11'900 Punkten zurückerobern. Getragen wird der Optimismus der Anleger von den guten Ergebnissen einer Reihe US-amerikanischer Firmen und guten Konjunkturdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft. Es sei schwer zu sagen, ob die Turbulenzen der letzten sechs Wochen damit vorüber seien, heisst es in einem Kommentar von IG. Die Ängste bezüglich Inflation, Wachstum und die politischen Aussichten dürften nämlich nicht so bald verschwinden. Dabei dürften die Anleger vor allem die steigenden Energiepreise im Auge behalten, heisst es am Markt.