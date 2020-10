Aktien Schweiz Vorbörse: SMI angesichts erhöhter Zurückhaltung leichter erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt sieht sich zur Wochenmitte mit uneinheitlichen Vorgaben konfrontiert. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Verhandlungen über ein Konjunkturpaket zu stoppen und erst nach den Wahlen wieder aufzunehmen, hat die US-Börsen am Dienstag auf Talfahrt geschickt. In Asien scheint sich dagegen die Sichtweise durchzusetzen, dass aufgeschoben nicht aufgehoben ist. Entsprechend moderat fallen die Verluste aus bzw. haben zahlreiche Indizes ins Plus gedreht.