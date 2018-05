Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dank Novartis und Roche leicht im Plus erwartet

Im Handel heisst es, die Nachricht, dass sich US-Präsident Donald Trump ungeachtet der massiven Spannungen in Handelsfragen mit China an der Rettung des chinesischen Telekommunikationsunternehmens ZTE beteiligen wolle, schüre Hoffnungen. Gemeinsam mit Chinas Präsident Xi Jinping arbeite er an einer Lösung, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Dies werde als Zeichen gesehen, dass sich der Ton in den Handelsstreitigkeiten etwas entschärfe. Generell blieben die möglichen Handelsstreitigkeiten zwar ein Thema, das immer wieder aufkoche, die grosse Unsicherheit auf Investorenseite habe sich aber erst einmal gelegt.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 8.20 Uhr um 0,05 Prozent im Plus bei 8'997,79 Punkten. Dabei hat sich der Leitindex zum Wochenstart vorbörslich als ungewöhnlich volatil erwiesen mit einem Plus von bis zu 0,42 Prozent.

Grösster Kursgewinner sind die Papiere von Sika, die mit einem Plus von 1,7 Prozent an ihre starke Entwicklung von Freitag anknüpfen. Sie profitieren damit weiter von der Einigung im Streit mit der Erbenfamilie. Mit der Einigung falle ein gewichtiger Unsicherheitsfaktor weg, lautete der Tenor. Entsprechend hat die Credit Suisse bereits das Rating für die Titel erhöht. Laut Händlern hat dies auch die HSBC gemacht.

Ebenfalls im Plus sind die beiden Schwergewichte Novartis (+0,7 Prozent) und Roche (+0,3 Prozent). Novartis hatte am Freitagabend noch mit einer Zulassungserweiterung für sein MS-Mittel Gilenya punkten können. Hinzu kommt eine Branchenstudie von Jefferies, in der die Kursziele für beide Titel erhöht werden. Zudem wird die zuletzt gebeutelte Roche weiterhin als globaler Top-Pick bezeichnet.

Das Gegenstück stellen mit ABB, Adecco (beide -0,4 Prozent) und Richemont (-0,3 Prozent) Zykliker dar.

Im breiten Markt stechen die Aktien von Galenica Santé (-3,3 Prozent) und Partners Group (-2,4 Prozent) mit grösseren Kursabgaben hervor. Beide Titel werden an diesem Tag ex Dividende gehandelt.

hr/cf

(AWP)