Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dank positiven Vorgaben fester erwartet

Die Schweizer Börse wird dank positiven Vorgaben aus den USA und Asien zum Wochenauftakt fester erwartet. Im Blick haben die Marktteilnehmer die Berichtsaison, die nun zunehmend an Fahrt gewinnt. Sie hofften, dass die Unternehmenskennzahlen für das erste Halbjahr besser als erwartet ausfallen, heisst es am Markt. Viele Firmen haben wegen der ungewissen Folgen Corona-Krise ihre Erwartungen für das laufende Jahr stark gesenkt. "Das gibt uns nun ein wenig Luft für positive Überraschungen", sagt ein Händler. Die Anleger dürften sich dabei besonders für die Zahlen der US-Banken interessieren. Am Dienstag werden Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo ihre Zahlen veröffentlichen. Am Mittwoch folgt Goldman Sachs und am Donnerstag Morgan Stanley. In der Schweiz wird mit Richemont am Donnerstag ebenfalls ein Grossunternehmen Auskunft über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal geben.