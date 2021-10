Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte 12'000er Marke halten

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nahezu unverändert in den Handel starten. Damit dürfte der Leitindex SMI zumindest die 12'000er Marke verteidigen, die er am Vortag dank der Kursgewinne von Nestlé und Novartis zurückerobert hatte. Die Vorgaben werden von Händlern als durchzogen bezeichnet. Vor allem die Wall Street habe mit ihrer Rückkehr auf Rekordniveau ein starkes Signal gesetzt. In Asien tendieren die Märkte dagegen am Donnerstagmorgen eher schwächer. Hier steht einmal mehr der angeschlagene Baukonzern Evergrande im Fokus.