Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte 12'000er Marke zurückerobern

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag die 12'000er Marke zurückerobern. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin. Am Vortag war der Leitindex SMI nach einem leicht negativen Auftakt im Verlauf ins Plus gedreht und hatte sich knapp unter dieser wichtigen Marke aus dem Handel verabschiedet. Starke Vorgaben aus den USA und Asien sprechen nun für eine Fortsetzung der freundlichen Tendenz.