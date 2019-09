Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte Erholung fortsetzen

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag an seine Erholung vom Vortag anknüpfen und freundlich in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee sind dagegen eher zurückhaltend. Die Wall Street ist am Donnerstag leicht tiefer aus dem Handel gegangen und in Asien geht es an vielen Börsen ebenfalls abwärts. Als Gründe werden auch weiterhin die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten genannt.