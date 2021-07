Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte Konsolidierung fortsetzen

Gesprächsthema ist weiterhin die Teuerungsrate in den USA. Sie ist gemäss den Zahlen vom Dienstag im Juni überraschend stark auf 5,4 Prozent angestiegen und liegt damit weiterhin klar über dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank (Fed). Laut Händlern dürfte der Inflationssprung denn auch ein grösseres Thema bei der heute anstehenden Anhörung des Fed-Präsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress sein. Zudem werden in den USA mit der Citigroup und der Bank of America weiter Grossbanken Zahlen vorlegen, bevor am späteren Abend dann noch der Konjunkturberichte "Beige Book" veröffentlicht wird.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI tritt gegen 08.20 Uhr unverändert auf der Stelle bei 12'070,46 Punkten. 15 der 20 SMI-Werte werden tiefer indiziert, während fünf Werte vor allem nach Analystenkommentaren hinzugewinnen.

Am deutlichsten legen dabei Alcon (+1,0%) zu, nachdem die Deutsche Bank die Bewertung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 74 Franken aufgenommen hat.

Bei Givaudan (+0,8%) und Sika (+0,3%) hat sich die UBS in einer Branchenstudie zuversichtlich über die Geschäftsaussichten geäussert. Für Sika hat ausserdem noch Vontobel das Kursziel angehoben.

Bei Roche (+0,6%) wiederum hat Jefferies eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Der zuständige Analyst heizt die Spekulationen um einen vorzeitigen US-Zulassungsantrag für den Roche-Alzheimer-Kandidaten damit weiter an.

Swatch (+0,3%) knüpfen mit gedrosseltem Tempo an die jüngsten Gewinne an. Der Uhrenhersteller hatte am Vortag von seinen Halbjahreszahlen profitiert.

Deutlich aufwärts geht es unterdessen für Bossard (+1,8%) im breiten Markt. Das Unternehmen hat am Morgen das beste Halbjahr seiner Geschichte gemeldet.

Die vorbörslichen Kursgewinne von VAT (+1,0%), Rieter (+0,3%) und Lindt&Sprüngli werden ebenfalls Analystenkommentaren zugeschrieben.

hr/uh

(AWP)