Aktien Schweiz Vorbörse: SMI dürfte weiter Höhenluft schnuppern

Es sind zahlreiche Faktoren, die zu dem insgesamt etwas entspannteren Bild beitragen, heisst es von Händlern. So kommt laut Medienberichten Bewegung in die Gespräche zwischen den USA und China. Demnach arbeiten beide Länder an mehreren Vereinbarungen mit denen der Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt beigelegt werden könnte. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed wiederum hat die vorsichtige Haltung der Währungshüter von Ende Januar unterstrichen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI notiert gegen 8.15 Uhr 0,26 Prozent höher bei 9'339,41 Punkten, womit er auf gutem Wege ist, das Hoch vom Vortag gleich zum Start zu überspringen.

Zu der insgesamt freundlichen Stimmung trägt auch der Rückversicherer Swiss Re bei, der nach dem Einbruch im Vorjahr 2018 wieder deutlich mehr verdient hat. Die Katastrophenschäden waren auch 2018 zwar hoch, aber nicht so gewaltig wie im Jahr zuvor. Die Aktien ziehen vorbörslich um mittlerweile 0,5 Prozent an, nachdem sie zunächst noch ein Minus aufgewiesen hatten.

Für die anderen Versicherer wie Zurich und Bâloise geht es vorbörslich um 0,3 Prozent aufwärts, für die Swiss Life um 0,2 Prozent.

Nach den deutlichen Abgaben am Vortag wegen der Rekordbusse in Frankreich präsentieren sich die Aktien der UBS vorbörslich mit +0,3 Prozent mit dem Markt freundlich.

Die Aussicht auf Fortschritte im Sino-US-Konflikt wirkt sich auch positiv auf die beiden Uhrenhersteller Swatch und Richemont aus, die beide vorbörslich um 0,3 Prozent zulegen.

Im breiten Markt fallen die Aktien von GAM mit einem Abschlag von 1,9 Prozent vorbörslich auf. Der Vermögensverwalter hat im vergangenen Jahr wie bereits in Aussicht gestellt einen sehr hohen Verlust eingefahren. Auch die verwalteten Vermögen sind eingebrochen.

