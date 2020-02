Aktien Schweiz Vorbörse: SMI erneut mit Rekordständen erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte seine Rekordjagd fortsetzen, wenn auch mit gedrosseltem Tempo. Gestützt wird er dabei von freundlichen Vorgaben aus Übersee. Die Wall Street hat am Dienstag bis Handelsschluss zwar einen Teil ihrer Gewinne abgegeben, die Futures deuten für die heutige Eröffnung aber Gewinne an. In Asien ziehen die Kurse ebenfalls mehrheitlich an.