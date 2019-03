Aktien Schweiz Vorbörse: SMI erneut schwach erwartet - Konjunktursorgen belasten

Die EZB hat am Donnerstag ihre Wachstumsprognosen gesenkt, länger tiefe Zinsen in Aussicht gestellt und ein neues Paket für die Banken angekündigt, das ihnen eine günstige Kreditvergabe ermöglicht. Sie folgt mit dem vorsichtigen Ton der kanadischen Zentralbank, die sich zuletzt auch zurückhaltend geäussert hatte. Hinzu kamen am Morgen Daten aus China. Dort sind die Exporte im Februar um gute 20 Prozent eingebrochen - deutlich stärker als befürchtet. Bleibt die Frage, ob die US-Jobdaten am Mittag das Bild aufhellen und die Wachstumssorgen etwas abmildern können.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI verliert gegen 08.20 um 0,46 Prozent auf 9'281,29 Punkte. Von den 20 SMI-Titeln fallen alle zurück. Die EZB hat mit ihrer Politik vor allem auch am Devisenmarkt für Bewegung gesorgt. Der Euro bleibt vor allem gegenüber dem US-Dollar unter Druck, aber auch zum Franken ist er bis auf knapp über 1,13 Franken zurückgekommen.

Unter den Blue Chips sieht das Bild am Morgen ähnlich aus wie zu Handelsschluss am Donnerstag. Die Konjunktursorgen setzen speziell Zyklikern wie ABB, Adecco (beide -0,7%) und LafargeHolcim (-0,6%) zu.

Bei den beiden Uhrenherstellern Swatch (-1,1%) und Richemont (-0,6%) dürften die Exportdaten aus China die ohnehin grosse Verunsicherung über die dortigen Absatzmärkte noch weiter verschärfen.

Die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-0,7%) und CS (-0,6%) knüpfen an den schwachen Vortagestrend an. Informationen über den Bankenstresstest der US-Notenbank Fed hatten schon am Donnerstag für schwächere Notierungen gesorgt.

Selbst eher als defensiv geltende Titel wie Givaudan (-0,6%) oder Schwergewicht Nestlé (-0,5%) fallen deutlicher zurück.

Die stärksten Kursausschläge finden aber einmal mehr in den hinteren Reihen statt. Allen voran sacken VAT-Aktien nach Zahlen um 3,6 Prozent ab. Dagegen können sich die Titel von Tecan nach einer angekündigten Kooperation mit 0,5 Prozent im Plus halten.

hr/ra

(AWP)