Aktien Schweiz Vorbörse: SMI etwas tiefer erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte moderat tiefer eröffnen. Die Vorgaben aus New York sind zwar sehr positiv, nachdem der dortige Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstagabend nach Handelsschluss in Europa noch um rund 500 Punkte angezogen hatte. Auf die Vorgaben sei im aktuellen Umfeld aber wegen der ständig ändernden Coronavirus-Newslage und wegen der Diskussionen um Konjunkturprogramme wenig Verlass, heisst es am Markt. Prompt ging es dann in Asien zumeist abwärts.