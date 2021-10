Aktien Schweiz Vorbörse: SMI fester erwartet- Ergebnisse stützen

Allerdings schwelten die Inflationssorgen und Lieferkettenprobleme weiter und könnten noch die eine oder andere Ergebnisprognose trüben. Dazu kommt, dass steigende Coronainfektionen in vielen Ländern wieder für Verunsicherung sorgen. Ein wichtiges Thema bleibe die Geldpolitik der grossen Notenbanken. Während die US-Notenbank Fed wohl kommende Woche den Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden werde, seien von der Europäischen Zentralbank am kommenden Donnerstag noch keine solchen Ankündigungen zu erwarten, heisst es weiter.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt um 08.15 Uhr 0,42 Prozent auf 12'113,79 Punkte, wobei alle 20 SMI-Werte höher indiziert werden.

Dabei ragen Logitech (+3,2%) oben hinaus. Der Computerzubehörhersteller hat den Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 um 4 Prozent gesteigert. Dagegen ging der Gewinn wegen höherer Kosten zurück. Trotz des deutlichen Rückgangs hat Logitech operativ die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Höher gestellt werden auch die Aktien von Novartis (+1,1%). Beim Pharmakonzern Novartis ist das Wachstum im dritten Quartal in etwa im Rahmen der Erwartungen verlaufen. Grösseres Interesse zieht allerdings die strategische Überprüfung der Generika-Sparte Sandoz auf sich, die der Konzern ebenfalls ankündigte. "Das weckt die Fantasien", sagt ein Händler.

Die Aktien von UBS (+2,2%) sind ebenfalls klar fester indiziert. Die Grossbank hat im dritten Quartal erneut von den günstigen Marktbedingungen und der zumeist positiven Anlegerstimmung profitiert und die bereits starken Vorjahreswerte sowie auch die Erwartungen des Marktes klar übertroffen.

Am breiten Markt werden die Aktien von Bucher (+2,7%) und Idorsia nach Zahlen höher und SIG (-1,4%) ebenfalls nach Zahlen tiefer gestellt.

Weiter werden die Aktien von Swiss Prime Site um 1,2 Prozent höher angezeigt. Die Immobilienfirma hat ihre Prognose für den Betriebsgewinn vor Neubewertungen etwas angehoben und erwartet 2021 insgesamt starke Ergebnisse.

pre/rw

(AWP)