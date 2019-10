Aktien Schweiz Vorbörse: SMI freundlich erwartet - Weitere Rekorde in Sicht

Die Rekordjagd am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich auch am Montag fortsetzen. Nachdem der Leitindex SMI am Freitag mit einem Rekordstand aus dem Handel gegangen war, stehen die Zeichen am Montag auf weitere Kursgewinne. Unterstützung erhält er dabei von den freundlichen Vorgaben aus Übersee.