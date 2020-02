Aktien Schweiz Vorbörse: SMI hat Boden noch nicht gefunden

"Die Aktienmärkte befinden sich nach wie vor in einer Art Aufholjagd", kommentiert ein Händler. "Andere Anlageklassen wie Bonds und Gold haben seit Wochen Warnsignale ausgesendet." Schon seit Wochen befinden sich der Goldpreis und die Kurse an den Bondmärkten im Aufwärtstrend. In den USA hat dies zu rekordtiefen Renditen bei den zehnjährigen Treasuries geführt. Hierzulande befindet sich der Schweizer Franken seit Wochen unter Aufwertungsdruck. Erst am Dienstag war der Euro erneut unter die Marke von 1,06 Franken gerutscht.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI gibt gegen 8.20 Uhr um weitere 0,79 Prozent nach auf 10'396,18 Punkte. 19 der 20 SMI-Titel geben nach. Bislang hat der Leitindex in den vergangenen vier Handelstagen mehr als 7 Prozent eingebüsst.

Lediglich Adecco (+0,5%) und Temenos stemmen sich vorbörslich gegen den erneut schwachen Trend bei den Blue Chips. Der Personaldienstleister hat weniger Umsatz erzielt, unter dem Strich aber deutlich mehr verdient. Laut Analysten habe sich der Konzern in einem insgesamt schwierigen Umfeld gut geschlagen.

Bei Temenos (+0,7%) sorgt eine Kaufempfehlung von MainFirst vorbörslich für Unterstützung. Die strukturellen Treiber für den Bankensoftware-Hersteller seien intakter denn je und das Wachstum dürfte sich weiter beschleunigen, heisst es in dem Kommentar. Mit der Durchdringung von Nordamerika eröffne sich Temenos einen Markt, auf den weltweit rund 50 Prozent der IT-Ausgaben im Bankensektor entfallen würden.

Im Rahmen der Erwartungen hat laut ersten Analystenkommentaren auch die ehemalige Novartis-Tochter Alcon (-2,3%) abgeschnitten. Für 2020 stellte die Gesellschaft anziehende Umsätze mit PanOptix in Aussicht, was an sich die Gemüter beruhigen sollte, so etwa der erste UBS-Kommentar. Die Aktien waren bis zum Beginn des jüngsten Ausverkaufs recht gut gelaufen, so dass Gewinnmitnahmen denkbar sind.

Neben diesen beiden Blue Chips haben sich vor allem Vertreter der hinteren Reihen am Mittwochmorgen mit Zahlen zu Wort gemeldet. Neben Georg Fischer (-2,3%) berichteten noch EFG (-0,9%), Allreal, Orior und Zehnder (alle drei ohne vorbörslichen Kurs) über den Geschäftsverlauf 2019.

hr/ra

(AWP)