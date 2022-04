Aktien Schweiz Vorbörse: SMI höher gesehen

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit Gewinnen in die neue Woche starten. Den positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien werde sich die Schweiz wohl anschliessen, heisst es am Markt. Nach wie vor stünden zwar der Krieg in der Ukraine, volatile Energiepreise und die Rezessionsangst im Fokus der Marktteilnehmer, doch diese Belastungsfaktoren würden im Augenblick von den Anlegern ausgeblendet, heisst es in einem Kommentar von IG.