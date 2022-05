Aktien Schweiz Vorbörse: SMI knapp im Plus erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit einer knapp freundlichen Eröffnung die Stabilisierung vom Vortag zunächst verteidigen. Am Dienstag war der Leitindex SMI nach vier Verlusttagen fester aus dem Handel gegangen. Unterstützung bekommt er dabei aktuell vor allem von den asiatischen Börsen, die zur Wochenmitte teilweise zulegen, während die Wall Street uneinheitlich geschlossen hatte. Das Hauptthema an diesem Tag sind Inflationsdaten. In China sind diese stärker gestiegen als erwartet, wie die Daten vom Morgen zeigen.