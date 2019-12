Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht fester erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein leicht freundlicher Start in die neue Handelswoche ab. Unterstützung kommt dabei von den Börsen in Übersee. An der Wall Street hatte der Standardwerte-Index Dow Jones am vergangenen Freitag einen seiner besten Tage seit Wochen, nachdem der Arbeitsmarktbericht besser als erwartet ausgefallen war. In Asien folgen die Märkte, wenn auch mit etwas gedrosseltem Tempo.