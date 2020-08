Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht höher erwartet

An der Schweizer Börse zeichnet sich am Montagmorgen ein freundlicher Handelsstart ab. Händler erklären dies zum einen mit den US-Vorgaben. So hatten die New Yorker Börsen am Freitagabend nach Handelsschluss in Europa noch relativ deutlich zugelegt. Positiv kommen am Markt ausserdem die neusten Konjunkturdaten aus China an, welche eine weitere Besserung der Lage anzeigen.