Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht im Plus erwartet - CS nach Zahlen gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag ohne allzu grosse Ausschläge in den Handel starten. Vorbörslich zeichnet sich denn auch nur ein minimales Plus ab, was Händler mit den positiven US-Vorgaben und der anhaltenden Erholung des Ölpreises erklären. Bei den einzelnen Titeln richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Aktien der Credit Suisse nach der Vorlage von überraschend positiven Quartalszahlen.