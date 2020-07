Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht tiefer erwartet

An der Schweizer Börse zeichnet sich am Dienstag eine wenig veränderte Eröffnung ab, wobei der Leitindex SMI etwas tiefer erwartet wird. Nach dem fulminanten Wochenauftakt würden die Investoren nun zuerst einmal durchatmen, heisst es zur Begründung. Dies gelte umso mehr, weil die Vorgaben nicht allzu ausgeprägt sind. In den USA ging es am Vorabend nach Handelsschluss in Europa nur noch leicht aufwärts, in Asien ist das Bild am Dienstagmorgen uneinheitlich.