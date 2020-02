Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht tiefer erwartet - CS im Fokus

Hierzulande stehen nun die Credit-Suisse-Aktien im Fokus, nachdem die Grossbank den Abgang von CEO Tidjane Thiam angekündigt hat. Zum Wochenschluss dürften noch verschiedene Konjunkturdaten die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Nach schwachen Auftragseingängen ging auch die deutsche Industrieproduktion im Dezember deutlich zurück. Mit Spannung erwartet werden zudem die für am Nachmittag angekündigten Arbeitsmarktdaten aus den USA.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI verliert um 8.15 Uhr 0,03 Prozent auf 11'008,93 Punkte. Mit Ausnahme von Roche liegen alle Einzelwerte im SMI im Minus.

Die Credit-Suisse-Aktien (-1,4%) wurden nach dem angekündigten Wechsel an der Konzernspitze vorbörslich anfänglich etwas höher gesehen, drehten dann aber deutlich ins Minus. Nach zunehmendem Druck aufgrund der Beschattungsaffäre verlässt CEO Tidjane Thiam die Grossbank und übergibt die Leitung an Thomas Gottstein, den heutigen Leiter des Schweiz-Geschäfts. Die Papiere der UBS, die am Vorabend eine kleinere Personalie vermeldet hatte, werden -0,2 Prozent tiefer gestellt.

Roche ziehen vorbörslich um 0,4 Prozent an. Der Pharmakonzern hat am Morgen positive Studiendaten mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq bei der Behandlung von Leberkrebs gemeldet. Die anderen beiden Schwergewichte Novartis und Nestlé werden je um 0,1 Prozent tiefer taxiert.

Im breiten Markt geben nach Zahlen Ems (-1,4%) nach. Weiter könnten auch die Graubündner Kantonalbank und Mobimo im Fokus sein. Für diese Titel sind vorbörslich keine Kurse verfügbar.

