Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht tiefer gesehen

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach der starken Vorwoche am Montag einen Gang zurückschalten. Händler erwarten einen tendenziell leicht tieferen Handelsstart. Nach wie vor sei das Coronavirus und seine Ausbreitung eines der marktbeherrschenden Themen, heisst es am Markt. Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle durch das Virus stieg in China gemäss offiziellen Angaben um 3'062 auf 40'171 Erkrankungen und die Zahl der Todesfälle um 97 auf 908.