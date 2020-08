Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leichter erwartet - Sunrise im Fokus

Man befinde sich derzeit in einer Sackgasse, kommentierte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, den aktuellen Stand. Mit den nahenden US-Wahlen schienen sich die beiden Seiten immer schwerer zu tun mit der Suche nach einem Kompromiss, kommentiert ein Händler. Das kreiere Unsicherheit und sorge für Turbulenzen an den Märkten. So kam es etwa beim Goldpreis am Dienstag zum grössten Tagesverlust seit Jahren.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI verliert gegen 08.15 Uhr 0,54 Prozent auf 10'097,79 Punkte. Sämtliche 20 SMI-Titel werden tiefer indiziert, wobei die Bandbreite von -0,4 Prozent (SGS) bis -0,8 Prozent (ABB) reicht.

Der Nachrichtenfluss wird durch die bevorstehende Elefantenhochzeit in der Telekombranche beherrscht. So will die UPC-Besitzerin Liberty Global Sunrise kaufen. Der Deal hat einen Wert von 6,8 Milliarden Franken. Liberty Global bietet 110 Franken pro Sunrise-Aktie in bar. Das sind 32 Prozent mehr als im Durchschnitt der letzten 60 Tage. Am Vortag schloss die Aktie bei 86,20 Franken und aktuell steht sie vorbörslich bei 106,40 Franken (+23%). Konkurrent Swisscom wird um 0,4 Prozent tiefer gestellt.

Unter den Blue Chips fallen im vorbörslichen Handel vor allem Zykliker auf wie ABB und Adecco (beide -0,8%). Aber auch die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-0,8%) und CS (-0,7%) fallen überdurchschnittlich zurück. Die beiden Grossbanken hatten im bisherigen Wochenverlauf zu den Gewinnern gezählt.

Das Hauptgeschehen findet zunächst aber in den hinteren Reihen statt, wo Unternehmen wie Tecan (+1,4%), Schmolz+Bickenbach oder auch die VZ Holding (beide ohne vorbörslichen Kurs) Zahlen vorgelegt haben.

Erst am (morgigen) Donnerstag folgen mit der Swisscom, Zurich (-0,6%) und Swiss Life (-0,4%) noch einige Blue Chips mit Informationen zum jüngsten Geschäftsverlauf.

