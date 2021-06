Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leichter gesehen - Verschnaufpause nach Rekordhoch

Der Schweizer Aktienmarkt wird zu Wochenbeginn etwas leichter erwartet. Nach der Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch rechnen Händler nun zunächst mit einer Konsolidierung. Der Markt sei technisch überkauft und daher täte ein Marschhalt nur gut, sagt ein Händler. Dazu kommt, dass heute Montag in den USA der Memorial Day begangen wird und daher die Märkte jenseits des Atlantiks geschlossen bleiben. Auch am britischen Aktienmarkt wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Damit dürften wichtige Impulse ausbleiben, heisst es am Markt.