Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit Auftaktverlusten erwartet

Dem Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag eine tiefere Eröffnung bevorstehen. Dafür sprechen sowohl die vorbörslichen Indikationen als auch die Vorgaben aus Übersee. Die wichtigsten US-Indizes haben am Mittwoch nach den aktuellen Konsumentenpreisen teilweise nahe Jahrestief geschlossen. Auch in Asien legen die Börsen am Donnerstag überwiegend den Rückwärtsgang ein.