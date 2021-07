Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit knappen Auftaktverlusten erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche starten. Die Vorgaben aus Übersee liefern dabei ein eher gemischtes Bild. So hatte sich die Wall Street am Freitag zwar abermals mit Rekordständen ins Wochenende verabschiedet. In Asien fällt der Start in die neue Börsenwoche allerdings uneinheitlich aus. Vor allem die Börsen in China stehen unter Druck. Experten machen mögliche staatliche Eingriffe in den Privatsektor dafür verantwortlich. Auch der China-Besuch der stellvertretenden US-Aussenministerin Wendy Sherman dürfte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, zumal das Verhältnis der beiden Staaten angespannt ist.