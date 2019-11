Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit knappen Verlusten erwartet

An den asiatischen Börsen ist die aktuelle Stimmung dagegen durchwachsen. So verhindern Hoffnungen auf eine Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt zwar grössere Abgaben. Allerdings wollten Investoren mittlerweile Fakten und am liebsten eine erste Lösung sehen, statt weitere Versprechungen zu hören, kommentiert ein Händler. In China reagieren Investoren verschnupft auf die US-Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. US-Präsident Donald Trump hat diese mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. China droht mit "entschiedenen Gegenmassnahmen".

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI verliert gegen 08.15 Uhr 0,24 Prozent auf 10'503,76 Punkte. Am Vortag hatte er einmal mehr eine neue Bestmarke gesetzt und war bis auf 10'541 Zähler gestiegen. Alle Blue Chips geben nach. Die Abgaben liegen dabei zwischen -0,1 und -1,2 Prozent.

Kursverluste von 1,0 und 0,9 Prozent verzeichnen die beiden Grossbanken UBS und CS. In einer aktuellen Studie zu den Schweizer Banken mahnen die Experten von Barclays zur Vorsicht. Gerade die beiden hiesigen Platzhirsche seien stark auf dem chinesischen Markt vertreten. Trotz der grossen Chancen, die der Markt biete, sehen sie einige Faktoren, welche die Wachstumschancen einschränken dürften.

Etwas deutlicher geht es zudem für Zykliker wie ABB und Adecco abwärts, die beide um 0,3 Prozent nachgeben.

Im breiten Markt fallen noch die Aktien von Stadler Rail (-1,2%) mit überdurchschnittlichen Abgaben auf. Hier verweisen Händler auf eine Studie von Exane BNP Paribas, in der die Aktien demnach auf "Neutral" abgestuft wurden.

hr/kw

(AWP)