Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit Kursrutsch erwartet

So haben sich die beiden politischen Lager in den USA nicht endgültig auf das geplante Hilfspaket für die US-Wirtschaft einigen können. Die Demokraten im US-Senat blockierten das Paket am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer prozeduralen Abstimmung. Die Demokraten kritisieren an dem hauptsächlich von den Republikanern erstellten Paket, dass zu viel Hilfen für bestimmte Industrien vorgesehen seien und zu wenig Unterstützung für Arbeiter, Spitäler und Bundesstaaten. An diesem Montag wird der Senat voraussichtlich erneut darüber abstimmen.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI sackt gegen 8.20 Uhr um 3,23 Prozent ab auf 8'345,64 Punkte. Vergangene Woche hatte der Leitindex erstmals seit Mitte Februar auf Wochensicht ein Plus erzielt.

In den USA reagierten die Futures bereits heftig. So brach etwa der Future-Kontrakt für den S&P 500 am späten Sonntagabend in Asien um fünf Prozent ein und wurde dann vom Handel ausgesetzt. Die Wall Street hatte bereits am Freitag nach dem europäischen Handelsschluss ihre Abgaben noch ausgeweitet. Entsprechend schwach fiel auch der Wochenauftakt in Asien aus.

Im vorbörslichen Handel kommen denn auch erneut konjunktursensible Werte und Banken unter die Räder. Unter den Blue Chips sacken Schindler, ABB und Adecco zwischen 4,7 und 5,7 Prozent ab.

Auch die Anteilsscheine der beiden Grossbanken CS (-4,5%) und UBS (-5,0%) trifft es erneut besonders hart. Sie bekommen die derzeitige Marktsituation von Kunden- und Marktseite derzeit besonders deutlich zu spüren.

Im breiten Markt fallen zudem die Aktien von Bobst (-7,8%) und Autoneum (-5,8%) mit überdurchschnittlichen Abgaben auf. Bobst hatte bereits am Freitag berichtet, dass die Gruppe an mehreren Standorten die Produktion auf ein Minim zurückfahren werde. Autoneum gab am Montagmorgen eine Warnung aus, dass die Ziele für 2020 verfehlt werden dürften.

hr/ys

(AWP)