Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit leichten Auftaktgewinnen erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für Dienstag eine freundliche Eröffnung ab. Damit dürfte der Leitindex SMI den Vorgaben aus Übersee folgen. An der Wall Street hatten der S&P 500 sowie die Technologie-Börse Nasdaq die Woche mit neuen Rekordständen begonnen und auch in Asien bewegen sich zahlreiche Märkte auf dem höchsten Stand seit gut einem halben Jahr. Hierzulande ist der SMI allerdings noch etwas mehr als 100 Punkte von seinem bisherigen Allzeithoch entfernt.