Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit leichten Auftaktverlusten erwartet

Nach der kurzen Stabilisierung zum Wochenstart dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag wieder im Rückwärtsgang in den Handel starten. Impulse liefern aktuell lediglich die asiatischen Börsen, da die Wall Street wegen eines Feiertages am Montag geschlossen war. In Asien haben die meisten Indizes nach einem freundlichen Vormittag einen Grossteil ihrer Gewinne wieder abgegeben oder sind gar ins Minus gedreht. Nachdem zum Wochenstart die chinesische Zentralbank den Leitzinse gesenkt hatte, beliess die Bank of Japan ihren am Dienstag unverändert.