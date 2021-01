Aktien Schweiz Vorbörse: SMI mit leichten Gewinnen erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Börsenampeln am Donnerstag auf leicht grün. Die Vorgaben aus Übersee sollten an sich unterstützen. So zeigte sich die Wall Street zur Wochenmitte eher unbeeindruckt von den Tumulten der Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump. Immerhin war der Standardwerte-Index Dow Jones im Tagesverlauf erstmals über die Marke von 31'000 Punkten gestiegen. In Asien überwiegen ebenfalls die Kursgewinne. Der japanische Nikkei etwa kletterte zeitweise auf den höchsten Stand seit 1990.