Aktien Schweiz Vorbörse: SMI nahezu unverändert erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte kaum verändert in die Eröffnung gehen. Am Vorabend hatte der Leitindex SMI nach fünf freundlichen Handelstagen erstmals wieder mit einem knappen Minus geschlossen. Am Markt heisst es, Gewinnmitnahmen wegen mangelnder Impulse seien der Hauptgrund gewesen. Die Vorgaben aus Übersee geben nun keine klare Richtung vor. Nachdem die Wall Street zunächst neue Rekorde aufgestellt hatte, verlor sie dann an Schwung. Auch in Asien scheint den Börsen nach der Rekordjagd vom Wochenstart aktuell etwas die Puste auszugehen.